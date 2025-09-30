BAE Systems s'allie à Forterra pour un prototype de véhicule blindé autonome
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 16:06
L'objectif est de présenter dès 2026 un démonstrateur capable d'accélérer considérablement les cycles de développement traditionnels. Forterra apportera sa technologie AutoDrive, intégrée sur le châssis modulaire de l'AMPV.
Bill Sheehy, directeur Ground Maneuver chez BAE Systems, déclare que cette collaboration vise à 'donner aux soldats l'avantage qu'ils méritent' grâce à la combinaison des expertises en production de blindés et en systèmes autonomes. Patrick Acox, vice-président Defense Growth chez Forterra, évoque quant à lui 'un nouveau bouclier pour la sécurité nationale'.
Cette approche modulaire est également compatible avec d'autres systèmes de l'Armored Brigade Combat Team de l'armée américaine, dont le Bradley A4 et l'obusier automoteur M109A7 Paladin.
Valeurs associées
|2 045,500 GBX
|LSE
|-0,02%
