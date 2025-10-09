BAE Systems renforce la puissance de feu du CV90120 avec Rheinmetall
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 09:55
Cette collaboration vise à offrir une solution alliant puissance, mobilité et protection accrues. Selon Tarkan Turkcan, directeur de la plateforme CV90, les clients bénéficieront 'd'une combinaison gagnante sur le champ de bataille moderne'.
Le nouveau CV90120, basé sur le châssis du CV90 MkIV, intègre une architecture électronique modernisée, un moteur et une transmission renforcés, ainsi qu'un système de protection active.
Compatible avec les munitions standards de l'OTAN, ce véhicule combine la puissance de feu d'un char de combat principal et la mobilité du CV90, tout en réduisant les coûts d'exploitation pour les armées déjà utilisatrices de cette plateforme.
Valeurs associées
|2 011,000 GBX
|LSE
|-0,89%
