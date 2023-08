Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BAE Systems: relève ses prévisions pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 11:08

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que ses ventes ont atteint 12 018 M£ au 1er semestre 2023, en hausse de 11% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT sous-jacent progresse de 10%, à 1258 M£, laissant apparaître un BPA sous-jacent de 29,6 pence sur la période, contre 24,5 pence douze mois plus tôt (soit +17%).



BAE Systems indique que les administrateurs ont approuvé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1,5 milliard de livres sterling. Ce nouveau programme devrait se poursuivre après l'achèvement du programme de rachat actuel et se terminer dans les trois ans suivant son lancement.



Dans ce contexte, BAE Systems annonce relever ses guidances pour 2023. La firme cible désormais une hausse de ses ventes comprises entre 5 et 7% (contre de 3 à 5% précédemment), et un EBIT sous-jacent en hausse de 6 à 8%, contre de 4 à 6% auparavant.



Enfin, le BPA sous-jacent est attendu en hausse de 10 à 12%, contre de 5 à 7% dans la précédente estimation.