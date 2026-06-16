BAE Systems réalise un investissement historique pour soutenir les start-ups européennes de défense

BAE Systems va investir 50 millions d'euros dans des fonds de capital-risque dédiés au soutien de jeunes entreprises européennes spécialisées dans les technologies de défense.

Ces investissements s'inscrivent dans la continuité de la stratégie de longue date de l'entreprise en matière d'investissement dans les technologies d'avenir et constituent la deuxième phase de son programme Launchpad.

Un montant de 25 millions d'euros sera investi dans deux fonds gérés par Expeditions et Lakestar. Ces deux fonds contribuent à façonner l'avenir de l'innovation en matière de défense en Europe.

" En tant que grande entreprise de défense, nous avons toujours accordé une grande importance aux compétences et à l'ingéniosité des jeunes entreprises et ces derniers investissements témoignent de notre engagement à les soutenir dans leur contribution au développement des technologies de demain" a déclaré Dave Ewing, Responsable de la commercialisation des technologies, BAE Systems.

" Forts de notre investissement de longue date dans l'innovation, nous avons récemment créé Launchpad, un programme gagnant-gagnant visant à commercialiser certaines de nos technologies de défense tout en soutenant les start-ups capables d'apporter des solutions novatrices au secteur de la défense. Cette nouvelle initiative confirme notre détermination à concrétiser cet objectif. "