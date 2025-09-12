BAE Systems rapporte que le drone T-150 est 'opérationnel' pour la Royal Navy
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 15:04
Le T-150 transportera munitions, armes, nourriture et matériel médical vers les commandos, dans des environnements où les lignes d'approvisionnement classiques sont limitées.
Avec huit rotors, une autonomie de 40 minutes, une vitesse de 60 mph et une capacité d'emport de 68 kg, il peut être piloté manuellement ou voler de façon autonome.
Neil Appleton, directeur général de Malloy Aeronautics, qualifie cette étape de 'véritable changement de paradigme pour le champ de bataille moderne'.
Le T-150 est déjà testé avec le Carrier Strike Group au large de l'Indo-Pacifique, marquant un premier ravitaillement entre le HMS Prince of Wales et le HMS Dauntless.
Selon le brigadier Chris Haw, chef du programme Commando Forces, cette intégration de drones logistiques élargit considérablement l'usage des systèmes aériens sans équipage et réduit l'exposition des soldats lors des missions de réapprovisionnement.
