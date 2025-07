BAE Systems: protocole Turquie-Royaume-Uni sur les Typhoon information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 11:18









(Zonebourse.com) - BAE Systems annonce que le Royaume-Uni et la Turquie ont signé un protocole d'accord en vue d'un potentiel achat d'avions de combat Eurofighter Typhoon.



L'accord a été paraphé par les ministres de la Défense des deux pays lors du salon international de l'industrie de défense à Istanbul.



Le groupe, fortement impliqué dans le programme Typhoon, souligne le rôle stratégique de l'appareil au sein de l'OTAN.



BAE Systems qui mène une grande partie de la production au Royaume-Uni, indique que le programme génère 1,6 milliard £ de valeur économique annuelle et soutient environ 21 000 emplois, dont de nombreux ingénieurs hautement qualifiés. BAE Systems indique qu'il collaborera étroitement avec les deux gouvernements pour finaliser un accord de vente.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 860,750 GBX LSE +0,07%