BAE Systems: protocole d'accord avec Hybrid Air Vehicles information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 11:35

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que sa division FalconWorks a signé un protocole d'accord avec Hybrid Air Vehicles, un développeur de technologies d'avions durables, afin d'explorer de nouvelles façons de communiquer et de recueillir des renseignements.



Lancé en juillet, FalconWorks est une nouvelle unité au sein du secteur aérien de BAE Systems qui se concentre sur la recherche et le développement avancés et agiles de capacités aériennes de combat de pointe.



Elle a été créée en réponse au rythme croissant de l'évolution technologique et à l'évolution de l'environnement de menace auquel sont confrontés les clients militaires du monde entier.



L'entreprise soutient des programmes majeurs tels que Typhoon et Tempest et collabore également avec des PME et des universités pour fournir une conception rapide de nouveaux produits et services, dont les clients de l'armée de l'air ont besoin pour conserver leur avantage.