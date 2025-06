BAE Systems: production d'un nouveau radar pour la RAF information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 15:34









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que le gouvernement britannique a débloqué un financement de 204,6 millions de livres sterling pour la production et l'intégration d'un nouveau radar avancé pour les derniers avions Eurofighter Typhoon de la Royal Air Force (RAF).



Le radar de pointe, connu sous le nom d'ECRS Mk2 apportera une capacité de guerre électronique de classe mondiale qui permettra à l'avion de détecter, d'identifier et de suivre simultanément plusieurs cibles dans les airs et au sol.



Ce dernier financement permet de sécuriser les éléments critiques nécessaires à la fabrication du radar ainsi que son intégration à l'avion par BAE Systems et Leonardo et précède un contrat de production prévu plus tard en 2025.



'Cet engagement à l'égard de l'évolution continue des capacités du Typhoon permet à la RAF de conserver son avantage opérationnel. Il soutient également les compétences de combat souveraines du Royaume-Uni, permettant à Typhoon de sécuriser notre ciel à l'avenir' a déclré Richard Hamilton, directeur général - Europe et international du secteur Air de BAE Systems.





