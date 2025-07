BAE Systems: présente un démonstrateur aérien de combat information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 10:30









(Zonebourse.com) - BAE Systems, avec ses partenaires industriels Rolls-Royce, MBDA UK et le ministère de la Défense, annonce avoir dévoilé le design du démonstrateur aérien de combat britannique, dont deux tiers de la structure sont désormais en fabrication.



Ce supersonique piloté, premier du genre au Royaume-Uni depuis 40 ans, devrait effectuer son premier vol d'ici trois ans.



Conçu pour tester des technologies de pointe, dont des fonctionnalités furtives, il s'inscrit dans le programme GCAP mené avec l'Italie et le Japon.



La fabrication utilise des procédés innovants, tels que la simulation numérique, la cobotique ou l'ingénierie basée sur des modèles.



Plus de 300 heures de vol en simulateur ont déjà été réalisées, permettant de valider les systèmes de contrôle en amont. Le projet vise à renforcer la souveraineté industrielle du pays et accélérer le développement de capacités de combat aérien de nouvelle génération.





