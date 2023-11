Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: présente un bilan de ses activités information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 11:20









(CercleFinance.com) - La société BAE Systems a publié aujourd'hui un point de marché afin de faire une mise à jour de ses activités.



Charles Woodburn,le directeur, fait tout d'abord savoir que le niveau d'activité de la société est conforme aux prévisions qui avaient été révisées à la hausse à l'occasion de la publication des résultats semestriels 2023.



Concrètement, BAE Systems cible pour 2023 des ventes en hausse de +5% à +7% par rapport à l'exercice précédent, un EBIT sous-jacent en hausse de +6% à +8%, un BPA sous-jacent en hausse de +10% à +12% et enfin un FCF supérieur à 1,8 Md£.



BAE Systems enregistre par ailleurs 'une autre bonne année en matière de prises de commandes' avec un carnet de commandes de plus de 30 Mds£ à ce jour.



Evoquant, 'une nouvelle année de bonne croissance des ventes et des bénéfices, ainsi qu'une forte génération de flux de trésorerie' le directeur table sur 'une bonne croissance du chiffre d'affaires dans les années à venir'.





