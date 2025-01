BAE Systems: partenaire d'Airbus dans la micro-hybridation information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce un partenariat avec Airbus pour fournir un système de stockage d'énergie destiné à un projet de démonstration de micro-hybridation pour l'aviation commerciale.



Ce système, conçu pour offrir une capacité énergétique de 200 kWh, soutiendra la propulsion électrique des moteurs durant différentes phases de vol, améliorant l'efficacité énergétique et les performances.



Ehtisham Siddiqui, vice-président et directeur général de Controls and Avionics Solutions chez BAE Systems, a déclaré : ' Notre collaboration avec Airbus fera progresser l'aviation durable grâce à des solutions de gestion énergétique de pointe. '



Les travaux, menés dans les installations de BAE Systems à Endicott, New York, s'appuieront sur 25 ans d'expérience en systèmes électriques et 40 ans en systèmes de contrôle aéronautique critiques, pour répondre aux exigences de performance et de sécurité de l'aviation électrique.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 194,25 GBX LSE +0,36%