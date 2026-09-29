BAE Systems obtient une certification pour son système d'identification IFF

Le groupe de défense prépare le déploiement de son système de nouvelle génération sur les F-16 de l'US Air Force.

BAE Systems annonce que son système d'identification ami ou ennemi (IFF) a obtenu la certification AIMS pour le F-16 Fighting Falcon de l'US Air Force. Cette norme interopérable entre les Etats-Unis et l'OTAN autorise son utilisation opérationnelle.

Le système réunit les fonctions d'interrogateur et de transpondeur dans un seul équipement. Son architecture ouverte permet des mises à niveau logicielles afin de limiter les modifications matérielles. La solution prend aussi en charge les dernières exigences en matière de chiffrement et de cybersécurité et vise à améliorer l'identification et la connaissance de la situation.

La production est réalisée à Greenlawn, dans l'Etat de New York, et à Austin, au Texas. BAE Systems prévoit de commencer cette année les livraisons d'un premier lot de 90 unités.

En milieu d'après-midi, le titre BAE Systems est stable, autour des 19,6 livres sterling.