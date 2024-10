Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: nouvelle unité logicielle disponible information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que l'unité de développement logiciel (SDU) RAD510 est désormais disponible pour la communauté spatiale.



Cette SDU facilite la transition du RAD750 au nouvel ordinateur monocarte (SBC) RAD510, offrant une performance trois fois supérieure.



En parallèle, le RAD510 SDU permet aux utilisateurs de développer et tester leurs applications, réduisant les risques.



Le RAD510 sera compatible avec les logiciels des SBC RAD750 et RAD5545. Joe Dziezynski, directeur des systèmes spatiaux chez BAE Systems, déclare que le RAD510 'offre une solution fiable, durcie contre les radiations, avec moins de consommation d'énergie'.



La qualification du SBC RAD510 devrait être finalisée en 2026.





