BAE Systems: nouveau vice-président senior des finances

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce la nomination de Dan Sallet au poste de vice-président senior des finances. Il succèdera à Guy Montminy, qui prendra sa retraite l'année prochaine.



Dans son rôle, Dan Sallet sera responsable des opérations financières des activités basées aux États-Unis de l'entreprise, qui emploie plus de 35000 employés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Suède, et a généré près de 12,6 Mds$ de ventes en 2022.



Dan Sallet relèvera du président et chef de la direction de BAE Systems, Inc., Tom Arseneault, et sera membre de l'équipe de haute direction d'Inc.



' L'accumulation financière et le leadership exceptionnels de Dan, ainsi que son dévouement à notre mission seront déterminants alors qu'il continue de contribuer à notre réussite financière ', a déclaré Arseneault.



Au cours de ses 35 années de carrière au sein de l'entreprise, Dan Sallet a occupé plusieurs postes de direction au sein de l'organisation financière.