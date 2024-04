Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: modernise une usine de munitions information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 16:29









(CercleFinance.com) - BAE Systems Ordnance Systems (OSI) a choisi Hanwha Defense USA (HDUSA), la filiale de défense américaine de Hanwha Aerospace en Corée du Sud, pour moderniser un bâtiment de production à l'usine de munitions de l'armée de Radford.



BAE Systems OSI est l'entrepreneur d'exploitation de l'usine de munitions de l'armée de Radford depuis 2012 et, en décembre 2023, a reçu le contrat pour continuer à exploiter l'usine de munitions de l'armée Holston à Kingsport, dans le Tennessee, jusqu'en 2035.



' BAE Systems s'engage pleinement à moderniser l'usine de munitions de l'armée de Radford et à renforcer son soutien aux besoins de l'armée américaine ', a déclaré John Swift, vice-président et directeur général de BAE Systems Ordnance Systems



' Nous sommes ravis de collaborer avec Hanwha Defense USA, car ils utiliseront leur expertise éprouvée pour nous aider à intégrer des capacités de traitement chimique avancées dans un environnement de fabrication. '





