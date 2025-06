BAE Systems: modernise son transpondeur CXP pour l'US Navy information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - BAE Systems a obtenu un contrat de 30 millions de dollars de la part de l'U.S. Navy pour moderniser le transpondeur AN/APX-123A(V) Common Transponder (CXP), essentiel à l'identification alliée et à la prévention des tirs fratricides.



Cette version actualisée équipera de nombreuses plateformes navales, aériennes et terrestres, incluant drones, hélicoptères et avions, en remplacement direct des dispositifs IFF existants.



Le nouveau CXP offrira une capacité de traitement accrue, tout en restant évolutif par simple mise à jour logicielle.



Selon Seth Guanu, directeur des produits d'identification de combat chez BAE Systems, cette modernisation permettra ' d'apporter une capacité critique à des milliers de plateformes existantes et émergentes '.



Les travaux seront menés sur les sites de Greenlawn (New York) et Austin (Texas), avec des livraisons prévues à partir de 2027.





