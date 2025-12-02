BAE Systems mise sur la jeunesse pour développer ses compétences industrielles
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 11:45
BAE Systems annonce compter plus de 6800 jeunes en formation dans ses sites britanniques, dont environ 5100 apprentis et 1700 diplômés, un niveau inédit qui illustre son engagement en faveur des compétences industrielles nationales. Depuis 2020, le groupe a recruté plus de 10 000 apprentis et diplômés et investi plus de 1 MdGBP dans l'éducation et les compétences.
Pour 2026, l'entreprise prévoit d'embaucher plus de 1100 apprentis, principalement dans le nord de l'Angleterre, ainsi qu'en Écosse, au pays de Galles et dans le sud.
Près de 1200 diplômés et étudiants devraient également rejoindre des programmes clés, parmi lesquels le Global Combat Air Programme, les sous-marins SSN-AUKUS et les frégates Type-26, ainsi que des projets en cyber, spatial et drones.
Le CEO Charles Woodburn estime que ces recrutements renforcent les capacités technologiques essentielles à la sécurité du pays. Le gouvernement britannique salue par ailleurs un 'moteur de croissance' soutenu par une hausse durable du budget de la défense.
BAE Systems rappelle avoir créé trois académies de formation à Barrow, Glasgow et Samlesbury, et mener plusieurs partenariats éducatifs pour favoriser la diversité et l'accès aux carrières STEM.
