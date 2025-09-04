BAE Systems: mis en service de ses radios MARS dans l'aviation américaine
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 17:23
La radio MARS remplace immédiatement l'ancienne ARC-231 et offre une configurabilité étendue, permettant des mises à jour logicielles sans modification matérielle. Elle garantit l'interopérabilité des forces interarmées et répond aux normes de communication des États-Unis, de l'OTAN et du contrôle aérien international.
Le système comprend la radio RT-1987 et ses accessoires, et bénéficie du soutien technique des sites de Fort Wayne (Indiana) et Largo (Floride).
Déjà utilisée dans le cadre de ventes militaires à l'étranger, la solution s'intègre dans plus de 100 000 radios déployées par BAE Systems dans le monde.
' La mise en service du système MARS AN/ARC-231A marque une étape importante pour doter les combattants de capacités de communication avancées et d'une augmentation de la préparation aux missions pour répondre plus efficacement aux menaces émergentes ', a déclaré Brian Shadiack, directeur des communications adaptatives et de la détection chez BAE Systems.
' Cette radio logicielle de nouvelle génération a subi des tests rigoureux pour s'assurer qu'elle répond aux normes de performance les plus élevées. Sa conception reflète une compréhension approfondie des besoins changeants des combattants dans un environnement opérationnel en évolution rapide'.
Valeurs associées
|1 760,750 GBX
|LSE
|-0,94%
