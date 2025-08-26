BAE Systems: livre le 1 000e autodirecteur THAAD pour la défense antimissile balistique information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 17:13









(Zonebourse.com) - BAE Systems annonce la livraison de son 1 000e autodirecteur infrarouge à Lockheed Martin pour l'intégration sur le missile intercepteur THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).



Le chercheur THAAD fournit des capacités de détection et de guidage clés qui aident à protéger les États-Unis et leurs alliés mondiaux contre les missiles balistiques.



BAE Systems a conçu et fabriqué une technologie infrarouge innovante pour l'intercepteur THAAD depuis le lancement du programme. Guidés par la technologie de capteur avancée, les intercepteurs THAAD engagent des missiles balistiques et peuvent détruire des ogives avec une force cinétique à l'intérieur et à l'extérieur de l'atmosphère.



' La livraison du 1 000e autodirecteur THAAD renforce notre collaboration avec Lockheed Martin et démontre notre capacité à fournir des systèmes de ciblage fiables de nouvelle génération à temps, améliorant ainsi les capacités de frappe de précision pour contrer les menaces émergentes. ' a déclaré Neeta Jayaraman, directrice de la gamme de produits Precision Guidance and Sensing Solutions chez BAE Systems.





