BAE Systems: le HMS Cardiff bientôt assemblé à Glasgow

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que l'extrémité avant du HMS Cardiff, soit la 2e frégate de classe City de type 26, a récemment émergé du hall de construction navale de BAE Systems à Govan pour la première fois.



La section arrière suivra dans les prochains jours alors que les ingénieurs de l'entreprise se préparent à assembler l'ensemble du navire sur le stand du chantier naval de Glasgow, le long de la rivière Clyde.



Le HMS Cardiff subira d'autres travaux structurels avant d'être mis à flot et transporté le long de la Clyde vers l'installation Scotstoun de BAE Systems en 2024.



Par ailleurs, BAE Systems indique que le HMS Glasgow 'est déjà en cours d'équipement dans les installations Scotstoun de BAE Systems à proximité '.



La construction des huit frégates de type 26 devrait être achevée d'ici le milieu des années 2030. Il est prévu que le HMS Glasgow soit le premier navire livré à la Royal Navy dès le milieu des années 2025.







