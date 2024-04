Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems:le HMS Agamemnon rejoindra bientôt la Royal Navy information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que le dernier sous-marin de classe Astute de la Royal Navy a officiellement été nommé 'Agamemnon' - du nom de l'ancien roi grec. Ce bâtiment est le sixième des sept sous-marins Astute construits par la société.



Il devrait être lancé plus tard cette année, avant d'être mis en service dans la Royal Navy.



'Les sous-marins de classe Astute constituent un élément essentiel des capacités de défense de notre pays et nous nous concentrons entièrement sur la réalisation du reste du programme d'Agamemnon afin qu'il puisse rejoindre ses sous-marins frères en service dans la Royal Navy', a commenté Steve Timms, directeur général des sous-marins chez BAE Systems.



Mesurant 97 mètres de long et pesant 7 400 tonnes, ce sous-marin transportera à la fois des missiles de croisière d'attaque terrestre Tomahawk (TLAM) et des torpilles lourdes Spearfish.





