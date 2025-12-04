 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 115,89
+0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BAE Systems lance Velhawk pour accélérer la cyberdéfense
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 12:50

BAE Systems annonce le lancement de Velhawk TM Cybersecurity Solutions pour renforcer la résilience des clients et accélérer la cyberdéfense pour les clients gouvernementaux.

Velhawk réunit intelligence artificielle (IA), automatisation et analytique adaptative. Ensemble, ils forment une architecture unifiée de cyberdéfense cybernétique.

Velhawk améliore la posture de sécurité d'une organisation, réduit significativement le temps de réponse aux incidents cybernétiques et diminue les besoins en personnel en automatisant les flux de travail critiques de détection, de décision et de remise en état précise le groupe.

Le résultat est un écosystème de cybersécurité modernisé qui permet aux clients de se concentrer sur l'exécution des missions tout en restant constamment vigilants face aux menaces en évolution.

" Velhawk leur donne maintenant l'avantage dont ils ont besoin - un moyen d'automatiser la défense, de surpasser les menaces et d'élever l'expertise humaine grâce à l'autonomie et à l'IA." a déclaré Peder Jungck, directeur de l'innovation et de la stratégie pour le secteur renseignement et sécurité chez BAE Systems.

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
1 661,750 GBX LSE +1,11%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank