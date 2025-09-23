BAE Systems lance le HMS Agamemnon et avance le programme Dreadnought
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 10:11
Le même jour, le ministre de la Défense John Healey a lancé la découpe de la première tôle du HMS King George VI, quatrième et dernier sous-marin de classe Dreadnought, destiné à assurer la dissuasion nucléaire en mer à partir des années 2030.
Steve Timms, directeur de la division sous-marins, a salué 'les progrès significatifs du programme', tandis que le chef d'état-major de la marine, Sir Gwyn Jenkins, a exprimé sa gratitude envers les équipes de Barrow pour leur rôle clé dans la défense maritime du Royaume-Uni.
Enfin, le roi a attribué à Barrow le statut de Port Royal, en reconnaissance de ses 120 ans d'histoire dans la construction navale militaire.
Valeurs associées
|1 950,000 GBX
|LSE
|-0,89%
