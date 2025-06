BAE Systems: inaugure une nouvelle halle navale à Glasgow information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 17:03









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce l'ouverture officielle de la Janet Harvey Hall à son chantier naval de Govan, à Glasgow.



D'une longueur de 170 mètres et d'une largeur de 80 mètres, la halle peut accueillir la construction simultanée de deux frégates Type 26, avec une capacité de 500 travailleurs par poste.



Les HMS Belfast et HMS Birmingham y sont actuellement assemblés, tandis que HMS Glasgow et HMS Cardiff sont en phase d'armement à Scotstoun.



Ce projet s'inscrit dans le programme de modernisation de 300 millions de livres visant à améliorer la performance industrielle et respecter les délais de livraison pour les huit frégates commandées par la Royal Navy.



L'infrastructure permet désormais une production à l'abri des intempéries, garantissant une continuité opérationnelle et une qualité renforcée dans la construction de navires militaires.





