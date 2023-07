BAE Systems: importantes commandes de la défense britannique information fournie par Cercle Finance • 12/07/2023 à 11:03

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir enregistré de nouvelles commandes du ministère britannique de la Défense (MOD) portant sur la fourniture de munitions.



Ces commandes, évaluées à 280 millions de livres sterling (soit 329 ME), avec la possibilité d'augmenter à plus de 400 millions de livres sterling (soit 470 ME), devraient générer plus de 200 nouveaux emplois dans le nord de l'Angleterre.



Les conflits et tensions actuels à travers le monde ont mis en évidence l'importance des capacités de fabrication souveraines et du partenariat durable entre BAE Systems et les forces armées britanniques.



S'appuyant sur l'accord de partenariat existant de 2,4 milliards de livres sterling sur 15 ans, les nouvelles commandes augmenteront considérablement la production de stocks de défense vitaux tels que les obus d'artillerie de 155 mm, les obus de calibre moyen de 30 mm et les munitions de 5,56 mm.



Ce sont des produits de base sur lesquels l'armée britannique s'appuie pour offrir une efficacité maximale sur le champ de bataille.