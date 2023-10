BAE Systems: financement de 3,95 Mds£ pour le SSN-AUKUS information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 10:35

(CercleFinance.com) - BAE Systems a fait savoir hier que le ministère de la Défense britannique lui avait accordé un financement de 3,95 milliards de livres sterling dans le cadre de la prochaine phase du programme britannique de sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire de nouvelle génération, connu sous le nom de SSN-AUKUS.



Le SSN-AUKUS est d'ores et déjà présenté comme le sous-marin d'attaque 'le plus grand, le plus puissant et le plus avancé' que la Royal Navy ait jamais exploité et remplacera à terme la classe Astute, construite par BAE Systems.



À terme, l'Australie et le Royaume-Uni exploiteront des sous-marins SSN-AUKUS, qui seront basés sur la conception de nouvelle génération du Royaume-Uni, intégrant la technologie des trois pays, y compris les technologies sous-marines américaines de pointe.



La fabrication démarrera vers la fin de la décennie avec la livraison du premier bateau SSN-AUKUS à la fin des années 2030.