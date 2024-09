Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: FAST Labs signe un contrat de 4M$ avec la DARPA information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que son unité de R&D, FAST Labs, a obtenu un contrat de 4 millions de dollars auprès de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) pour la Phase 1 du programme Artificial Intelligence Reinforcements (AIR).



Ce programme vise à améliorer l'autonomie tactique pour les missions de combat aérien au-delà de la portée visuelle.



BAE Systems développera et testera des solutions d'autonomie sur des bancs d'essai F-16 en utilisant l'apprentissage automatique pour améliorer les modèles de simulation des capteurs, de systèmes de guerre électronique et d'armes.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 301,50 GBX LSE +0,04%