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BAE Systems étend ses capacités dans les batteries électriques à New York
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 18:12

Le groupe britannique renforce ses capacités industrielles dans le stockage d'énergie haute tension avec un investissement de 65 MUSD et la création de 130 emplois.

BAE Systems annonce l'ouverture d'une extension d'environ 14 000 m2 sur son site d'Endicott, dans l'Etat de New York, consacrée au développement et à la production de systèmes de stockage d'énergie haute tension pour les avions hybrides et entièrement électriques, ainsi que pour les véhicules terrestres.

Le nouveau bâtiment doit accroître les capacités du groupe dans l'électrification des transports, en combinant son expertise historique en propulsion avec des technologies aéronautiques avancées. Le site comprend notamment un laboratoire d'ingénierie, une ligne de production automatisée à haut volume et des espaces dédiés aux services après-vente Horizon Solutions pour l'aviation commerciale.

Selon Jack Stevens, vice-président et directeur général de Controls and Avionics Solutions chez BAE Systems, cette extension "renforce notre capacité à répondre à la demande mondiale croissante en matière d'électrification des aéronefs et des véhicules terrestres".

Le sénateur Chuck Schumer a indiqué que le projet représentait un investissement de 65 MUSD et permettra la création de 130 emplois, tout en soutenant le développement de la filière batteries aux Etats-Unis.

Le titre a progressé de 0,6% aujourd'hui à Londres et signe une progression de l'ordre de 22% depuis le début de l'année.

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