BAE Systems et PGZ s'allient pour produire des munitions en Pologne
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 14:12
Le site intégrera les technologies de production automatisée de BAE Systems, déjà utilisées au Royaume-Uni, permettant une multiplication par seize des capacités de production.
Cet accord vise à transférer savoir-faire et technologies à PGZ, à réduire la dépendance polonaise vis-à-vis des fournisseurs étrangers et à créer plusieurs centaines d'emplois qualifiés.
PGZ prévoit d'atteindre une capacité annuelle de 150 000 à 180 000 obus de gros calibre, essentiels pour ses canons automoteurs K9 et Krab.
Le directeur général de BAE Systems, Charles Woodburn, souligne que ce partenariat renforce la résilience de la base industrielle polonaise, tandis qu'Adam Leszkiewicz, président de PGZ, y voit 'un choix bénéfique pour l'avenir du groupe et les relations internationales du pays'.
Le chantier débutera en 2025 et l'usine devrait être opérationnelle entre 2027 et 2028.
Valeurs associées
|1 981,250 GBX
|LSE
|+1,73%
A lire aussi
-
(Actualisé avec Warner Bros Discovery, Super Micro Computer, Kenvue, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,23% pour ... Lire la suite
-
(AOF) - Adobe est attendu dans le vert grâce à un plus grand optimisme sur ses perspectives. L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé au troisième trimestre, clos fin août, un bénéfice net de 1,77 milliard de dollars, ou 4,18 dollars par action, ... Lire la suite
-
MOSCOU (Reuters) -Un navire et une station de pompage ont pris feu vendredi à Primorsk, dans le nord-ouest de la Russie sur la mer Baltique, à la suite d'une attaque de drones, la première signalée par les autorités russes contre ce terminal d'exportation de pétrole ... Lire la suite
-
(AOF) - La Commission européenne a annoncé avoir accepté les engagements de Microsoft visant à répondre aux préoccupations de l'Union européenne en matière de concurrence concernant Teams, sa plateforme populaire de collaboration en équipes. Le groupe technologique ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer