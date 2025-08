BAE Systems et Kongsberg élargissent leur coopération en Norvège information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 12:47









(Zonebourse.com) - BAE Systems annonce la signature en juillet 2025 d'un nouveau protocole d'accord avec Kongsberg, dans le prolongement d'un accord global établi en mai.



Cette extension vise à explorer de nouvelles opportunités dans le domaine aérien, notamment en matière de formation, de systèmes aériens sans équipage, de matériaux, de soutien aux missions et de recherche technologique.



Le partenariat se concentre également sur le domaine maritime, avec un intérêt particulier pour le système de navire Vanguard, le soutien à long terme des nouvelles frégates norvégiennes, la surveillance maritime et les missiles.



Ce renforcement stratégique s'inscrit dans une coopération historique entre le Royaume-Uni et la Norvège.





