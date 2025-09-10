BAE Systems et Cellula Robotics signent un accord pour le développement d'un sous-marin autonome

(AOF) - Le Britannique BAE Systems et le Canadien Cellula Robotics ont signé un accord de collaboration exclusif d’une durée de 10 ans afin de poursuivre le développement de Herne. Il s’agit d’un nouveau sous-marin autonome conçu spécifiquement pour un usage militaire. L’objectif pour les deux sociétés est de livrer un prototype opérationnel à leurs clients d’ici la fin 2026. Cet appareil a réalisé des essais concluants au cours desquels il a notamment effectué une mission de reconnaissance et de surveillance préprogrammée grâce au système de contrôle autonome multiplateforme de BAE Systems.

Herne permet d'offrir aux forces armées une solution économique pour mener diverses missions. Sans nécessiter de ravitaillement ni de systèmes de survie, il peut opérer en complément des plateformes habitées ou de manière autonome, assurant une présence sous-marine continue, à plus grande échelle et à un coût bien inférieur à celui des sous-marins traditionnels.

