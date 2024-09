Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: dévoile son véhicule terrestre autonome information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 17:07









(CercleFinance.com) - BAE Systems dévoile son ATLAS CCV, un véhicule terrestre autonome sans équipage.



Ce modèle modulaire 8x8 offre 'une solution rentable et évolutive pour soutenir les forces armées en effectuant des tâches dangereuses', indique le constructeur.



Conçu en collaboration avec des partenaires, il fonctionne de manière autonome sur route et hors-route, complétant les véhicules traditionnels.



Armé d'une tourelle automatisée, ATLAS CCV peut être transporté dans un conteneur standard et étend l'endurance des véhicules en service.





