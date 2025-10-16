BAE Systems dévoile Horizon Solutions, son offre de SAV aéronautique
A l'occasion du salon MRO Europe (14-16 octobre, Londres), BAE Systems a présenté 'Horizon Solutions Aftermarket Services and Support', nouveau nom de son offre élargie en maintenance et réparation d'avionique commerciale. Cette initiative illustre la volonté du groupe d'anticiper les besoins futurs du secteur aéronautique.
La gamme Horizon Solutions inclut des programmes de reprise d'équipements, des services de révision pour prolonger la durée de vie des systèmes, des améliorations de fiabilité et des solutions d'harmonisation de flotte visant à réduire les coûts.
Jack Stevens, vice-président de la division Controls and Avionics Solutions, souligne que cette évolution 'reflète l'engagement de BAE Systems à rester en avance sur les attentes de ses clients'.
L'entreprise soutient aujourd'hui plus de 600 opérateurs et 33 000 appareils dans le monde à travers des services couvrant l'ensemble du cycle de vie des avions.
