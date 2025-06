BAE Systems: développe un prototype d'obusier avec l'US Army information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce développer un prototype de l'obusier automoteur M109-52 en partenariat avec l'armée américaine, dans le but d'offrir une solution technique à faible risque et à moindre coût, permettant d'accélérer la fourniture de capacités de combat essentielles.



Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un accord visant à améliorer la portée des tirs, les technologies embarquées et les performances des systèmes d'artillerie utilisés sur le terrain.



Selon Dan Furber, directeur de la gamme artillerie de BAE Systems, ce partenariat permet de combiner des systèmes éprouvés avec des technologies matures pour une modernisation significative à coût réduit.



Le développement se poursuivra notamment à Picatinny Arsenal et sur plusieurs sites industriels de BAE Systems aux États-Unis.







