BAE Systems: développe un logiciel médical militaire information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que l'Air Force Research Laboratory (AFRL) a choisi l'entreprise pour poursuivre le développement et soutenir le déploiement du Battlefield Assisted Trauma Distributed Operations Kit (BATDOK®) via le nouveau programme FORGE-IT (Force Optimization through Rapid-prototyping, Gear Enhancements & Innovative Technology).



Cette collaboration vise à améliorer les soins prodigués aux soldats blessés sur le terrain et à assurer leur prise en charge jusqu'aux traitements de longue durée.



BATDOK®, conçu par l'AFRL avec l'appui de BAE Systems, permet de créer un dossier électronique complet des blessures et soins administrés dès le point d'impact, remplaçant la traditionnelle documentation papier.



FORGE-IT renforcera ces capacités en développant la surveillance à distance des patients et en introduisant un soutien décisionnel clinique grâce à l'intelligence artificielle intégrée.



Nathaniel Wiesner, vice-président et directeur général Ground Systems & Services chez BAE Systems Space & Mission Systems, précise que ces projets visent à ' augmenter les capacités de nos soldats à fournir des soins critiques en zones à haut risque '.







Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 872,000 GBX LSE -0,24%