BAE Systems décroche un contrat lié au système défensif des U-2 de l'US Air Force
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 18:01
BAE Systems annonce avoir obtenu un contrat auprès de la base aérienne de Robins (Géorgie, USA) pour soutenir le système défensif avancé AN/ALQ-221 du U-2 "Dragon Lady" de l'US Air Force.
Ce contrat couvre le support en service du système de guerre électronique, les réparations nécessaires à sa disponibilité ainsi que des mises à jour logicielles pour faire face aux nouvelles menaces. Concrètement, le système AN/ALQ-221 fournit des capacités intégrées d'alerte radar et de contre-mesures électroniques, améliorant la connaissance de la situation et l'autoprotection des pilotes.
Ce programme s'inscrit dans la modernisation continue du U-2, dont l'architecture ouverte permet des évolutions rapides. Le système est maintenu par les équipes du groupe à Nashua, dans le New Hampshire.
Le titre a gagné 0,4% aujourd'hui à Londres et signe une progression de 36% depuis le début de l'année.
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