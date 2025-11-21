BAE Systems décroche un contrat de 450 MUSD au Danemark
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 12:00
Cette commande s'ajoute à celle passée en 2024 pour 115 unités, portant le total destiné à l'armée danoise à 159 véhicules et remplaçant le programme initial de modernisation de la flotte CV9035DK.
Le Commandant de l'armée danoise, le Major General Peter Boysen, souligne qu'il est 'crucial d'acquérir rapidement une flotte consolidée', l'objectif étant de disposer de 159 véhicules de dernière génération d'ici 2030.
Les CV90MkIIIC seront équipés d'une nouvelle tourelle offrant des avancées significatives en conception et en fonctionnalités, et garantiront une pleine interopérabilité avec les forces alliées.
Le directeur général de BAE Systems Hägglunds, Tommy Gustafsson-Rask, estime que cette commande démontre la confiance du Danemark dans les capacités du CV90 et renforce son positionnement 'à la pointe de la défense moderne'.
Valeurs associées
|1 713,000 GBX
|LSE
|-2,39%
A lire aussi
-
Provoquant la colère du Kremlin, la Bulgarie a annoncé en fin de semaine dernière prendre le contrôle de la raffinerie du groupe russe Lukoil sur son territoire, lui permettant d'échapper pour l'instant aux sanctions américaines qui entrent en vigueur ce vendredi. ... Lire la suite
-
La Commission européenne indique avoir approuvé l'acquisition du contrôle exclusif des activités aramides de DuPont de Nemours par Arclin, société indirectement contrôlée par des fonds gérés par des filiales de TJC, toutes deux basées aux États-Unis. L'opération ... Lire la suite
-
La société américaine de capital-investissement American Industrial Partners (AIP) envisage de vendre ou d'introduire en Bourse (IPO) Aluminium Dunkerque, la plus grande usine d'aluminium de France, a déclaré vendredi un responsable syndical. La direction locale ... Lire la suite
-
Retardées par un incendie, les chaotiques négociations climatiques de la COP30 entre près de 200 pays sont entrées vendredi dans leur dernier jour dans l'Amazonie brésilienne, sans consensus en vue entre des camps qui restent très opposés sur les énergies fossiles. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer