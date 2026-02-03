 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BAE Systems décroche un contrat de 195 millions de dollars pour des véhicules amphibies supplémentaires
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 17:19

Le groupe britannique renforce sa relation avec le Corps des Marines américains à travers une nouvelle commande portant sur la version armée de son véhicule amphibie.

BAE Systems annonce avoir obtenu un contrat de 195 millions de dollars pour la production de 30 véhicules amphibies de combat supplémentaires destinés au Corps des Marines des États-Unis. Cette commande porte à plus de 150 le nombre total de véhicules ACV-30 attribués dans le cadre de ce programme.

L'ACV-30 est équipé d'un canon de 30 millimètres et vise à offrir une puissance de feu accrue ainsi que des capacités étendues d'engagement à distance. Ce modèle s'inscrit dans une plateforme de nouvelle génération conçue pour améliorer la mobilité, la survivabilité et l'adaptabilité lors des opérations amphibies.
Rebecca McGrane, vice-présidente des véhicules amphibies chez BAE Systems, souligne que ce contrat reflète "la solidité du partenariat" avec les Marines et leur volonté commune de répondre aux exigences opérationnelles. Les travaux liés à ce programme seront réalisés sur plusieurs sites industriels aux États-Unis, notamment en Pennsylvanie et en Caroline du Sud.

Le titre BAE Systems évolue autour de l'équilibre à Londres et signe une progression d'environ 12% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
1 930,500 GBX LSE +0,44%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank