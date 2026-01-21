BAE Systems décroche 2 contrats de maintenance navale à San Diego pour 98 MUSD
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 16:52
Le chantier naval de San Diego de BAE Systems a été sélectionné pour assurer la mise en cale sèche et la remise à niveau technique de ces deux unités de premier plan. Le premier contrat, d'une valeur de 37 millions de dollars, est dédié à l'USS Kansas City pour des travaux de préservation de la coque et de modernisation des systèmes embarqués.
Le second, s'élevant à 61 millions de dollars, concerne l'USS Stockdale et inclut la réfection de la superstructure ainsi que des réservoirs de carburant et de ballast.
"Notre équipe de chantier naval appliquera son expertise en réparation navale pour garantir que les deux navires retournent à la flotte en pleine capacité afin de répondre aux exigences de notre nation", a déclaré Eric Icke, vice-président de BAE Systems Maritime Solutions. Ces interventions, prévues pour débuter en mai 2026, témoignent de la récurrence des revenus générés par les services de soutien à la flotte de la marine des États-Unis.
Le titre progresse de 0,4% à Londres en milieu d'après-midi et signe une progression de près de 21% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|2 068,000 GBX
|LSE
|+0,10%
