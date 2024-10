Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: contrat de 92 M$ auprès de l'US Navy information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 16:31









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir obtenu un contrat de 92 millions de dollars auprès de l'US Navy afin de continuer à fabriquer des propulseurs destinés à équiper les sous-marins de classe Virginia.



BAE Systems précise que la production des propulseurs sera réalisée dans le centre d'excellence des sous-marins à Louisville (Kentucky), avec un soutien en ingénierie provenant de ses bureaux de Minneapolis.



BAE Systems ajoute fabriquer également des structures lourdes pour les sous-marins de classe Columbia et des tubes de lancement de missiles pour les sous-marins de classe Virginia.







