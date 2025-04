BAE Systems: contrat de 70 M$ pour des tubes de lancement information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir reçu un contrat de 70 millions de dollars de General Dynamics Electric Boat pour la production de tubes de lancement du module Virginia Payload (VPM) destinés aux sous-marins de la classe Virginia Block VI.



Ces tubes, fabriqués dans l'usine de Louisville, Kentucky, augmentent la puissance de feu et la capacité d'emport des sous-marins en permettant le lancement de jusqu'à sept missiles Tomahawk ou leurs variantes futures.



L'usine produit également le propulseur des sous-marins de la classe Virginia et une structure de propulsion lourde pour la classe Columbia.





