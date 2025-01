BAE Systems: contrat de 70 M$ avec l'US Navy information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que la marine américaine lui a attribué un contrat de plus de 70 millions de dollars visant à moderniser les systèmes d'artillerie navale Mk 45 de 5 pouces au standard Mk 45 Mod 4.



Cette configuration inclut un canon de 62 calibres, un affût renforcé et un système de contrôle numérique intégrant les données de ciblage et de tir.



Ces améliorations permettent l'utilisation de munitions modernes avec une énergie de tir accrue de 50 % et préparent l'intégration de munitions guidées de précision.



Selon Brent Butcher, vice-président des systèmes d'armes chez BAE Systems, ces mises à jour renforceront les capacités de défense des navires américains.



Les travaux liés à ce contrat seront réalisés dans l'usine de production de BAE Systems à Louisville, dans le Kentucky, et devraient être achevés d'ici la fin de l'année 2028.





