Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: contrat de 6 M$ avec la DARPA information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 10:13









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que la DARPA lui a attribué un contrat de 6 millions de dollars pour la phase 2 du programme Mission-Integrated Network Control (MINC).



Ce programme vise à développer un logiciel capable de configurer automatiquement des réseaux tactiques pour des communications critiques en soutien aux opérations multidomaines.



L'organisation FAST Labs de BAE Systems continuera d'améliorer les algorithmes et logiciels pour adapter dynamiquement les services réseau.



'La technologie agira comme le cerveau de ce système de communications en réseau', a commenté Brian Decleene, scientifique en chef de FAST Labs.







Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 305,50 GBX LSE +0,54%