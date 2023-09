Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: contrat de 500 M$ avec la Suède information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 11:31









(CercleFinance.com) - BAE Systems a signé un contrat avec l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) d'une valeur d'environ 500 millions de dollars pour 48 nouveaux systèmes d'artillerie ARCHER pour l'armée suédoise, soit l'un des principaux systèmes d'artillerie à roues au monde.



Le système d'artillerie mobile ARCHER, conçu et produit par BAE Systems Bofors en Suède, est déjà en service dans l'armée suédoise et a atteint les plus hauts niveaux de préparation technique et de fabrication.



Les 48 nouveaux systèmes couverts par ce contrat seront construits sur un véhicule militaire Rheinmetall MAN, RMMV HX2 8x8, et la première livraison à l'armée suédoise aura lieu en 2025.







Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +0.53%