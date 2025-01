BAE Systems: contrat de 347 M$ sur 5 ans auprès de la NGA information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 10:21









(CercleFinance.com) - La National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) annonce avoir attribué à BAE Systems un contrat quinquennal de 347 millions de dollars pour le programme NERVE, destiné à moderniser la NSG Consolidated Library (NCL), soit un système hébergeant des renseignements géospatiaux (GEOINT) pour le National System for Geospatial-Intelligence (NSG)



Cette initiative vise à transformer cette bibliothèque géospatiale en un système basé sur le cloud, améliorant l'accès et l'analyse des données pour les analystes de la NGA.



NERVE permettra également de nouvelles capacités GEOINT et intégrera des capteurs dans un système de gestion de contenu cloud.



Les travaux, réalisés sur plusieurs sites de BAE Systems et de la NGA, incluent des déploiements cloud majeurs en cours, prévus sur la durée du contrat.





