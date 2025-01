BAE Systems: contrat de 285 M£ avec la Royal Navy information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que le ministère de la Défense britannique lui a attribué un contrat de 285 millions de livres sterling pour le programme RECODE.



Ce projet de huit ans vise à moderniser les systèmes de gestion de combat, les réseaux des navires de guerre et l'infrastructure partagée de la Royal Navy, en assurant sécurité, disponibilité et agilité.



RECODE couvrira 20 navires, notamment les porte-avions Queen Elizabeth, les destroyers Type 45 et les frégates Type 26, intégrant une méthodologie DevSecOps pour accélérer le déploiement des capacités.



Ce contrat prolonge 13 ans de collaboration avec la Royal Navy.





