BAE Systems: contrat de 188 M$ avec l'US Marine Corps

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que le Corps des Marines des États-Unis lui a attribué un contrat de production à plein régime de 188,5 millions de dollars pour 30 véhicules ACV-30.



Cette commande, la première du lot FRP 5/6, comprend également le soutien au déploiement, les pièces de rechange et les équipements de test.



L'ACV-30 est équipé d'une tourelle téléopérée de 30 mm intégrée séparément par le Naval Information Warfare Integration Center Atlantic.



' Le système ACV est extrêmement adaptable : il nage, est optimisé pour les opérations de débarquement et les manoeuvres terrestres', a commenté Rebecca McGrane, vice-présidente des programmes amphibies chez BAE Systems.



Les travaux liés à l'ACV-30 se poursuivront jusqu'au troisième trimestre 2026 en Pennsylvanie et en Caroline du Sud.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 748,000 GBX LSE +1,07%