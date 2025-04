BAE Systems: contrat de 162 M$ aux USA pour les canons M777 information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 11:36









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce s'être vu attribuer un contrat de 162 millions de dollars par l'armée US pour la fourniture des principales structures du canon léger M777.



Les premières structures principales seront fabriquées dans la nouvelle usine de développement et de production d'artillerie de BAE Systems à Sheffield, au Royaume-Uni, un site représentant plusieurs millions de livres d'investissement, ainsi qu'au sein de la chaîne d'approvisionnement américaine. Les premières livraisons débuteront en 2026.



BAE Systems précise avoir constaté un intérêt pour ces canons en Europe, en Asie et dans les Amériques.



'La reprise de la production du M777 représente une opportunité unique pour les utilisateurs actuels et futurs de ce canon léger, leur permettant de bénéficier d'une ligne de production active et d'économies d'échelle', ajoute BAE.







Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 736,250 GBX LSE -0,42%