BAE Systems: contrat de 1,2 Md$ avec l'US Space Force

05/06/2025









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir remporté un contrat de 1,2 milliard de dollars attribué par le U.S. Space Systems Command pour équiper la Space Force américaine de satellites de suivi des missiles dans le cadre du programme Resilient Missile Warning & Tracking – Medium Earth Orbit (MEO) Epoch 2. Le groupe sera maître d’œuvre de la conception et de la fabrication de dix satellites livrés sous quatre ans, avec cinq années supplémentaires de services opérationnels et de maintenance. Ces satellites surveilleront les menaces balistiques et hypersoniques depuis l’orbite moyenne terrestre. Chaque engin sera équipé d’un capteur électro-optique/infrarouge performant et d’une charge utile de communication, intégrés sur la plateforme Trek de la gamme Elevation. BAE Systems développera également le système au sol, incluant la gestion de mission, le contrôle et les opérations, afin d’assurer l’interopérabilité et la continuité avec les systèmes de défense antimissile. Ce contrat renforce la position de l’industriel dans le domaine spatial militaire, après sa sélection plus tôt cette année pour fournir un système de commandement satellite dans le cadre du programme FORGE.

