BAE Systems: collaboration dans les simulations information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 15:40









(CercleFinance.com) - Bohemia Interactive Simulations (BISim), filiale de BAE Systems, et Rheinmetall AG annoncent une collaboration stratégique visant à développer des technologies de simulation avancées pour l'entraînement militaire.



Cette coopération allie l'expertise de BISim en simulation à celle de Rheinmetall en systèmes militaires, permettant de proposer des solutions réalistes et personnalisées face à la complexité croissante des entraînements.



Selon Rahul Thakkar, président de BISim, cette collaboration repousse les limites de la formation pour garantir un avantage décisionnel sur le champ de bataille.



Les solutions innovantes issues de ce partenariat répondront aux besoins des forces armées, notamment celles de l'OTAN, des États-Unis et de l'Allemagne, en améliorant la préparation opérationnelle grâce à des simulateurs sophistiqués et réalistes, indique BAE Systems.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 151,75 GBX LSE +0,55%